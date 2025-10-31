FC Bayern: Ito zurück im Teamtraining

Bayern München kann womöglich zeitnah wieder auf den lange verletzten Abwehrspieler Hiroki Ito bauen. Der Japaner kehrte am Freitag ins Teamtraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück. Für das Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen ist der 26-Jährige allerdings noch keine Option.

Ito hatte Ende März im Ligaspiel gegen den FC St. Pauli seinen zweiten Mittelfußbruch nach seinem Wechsel zu den Bayern erlitten. Der frühere Stuttgarter hatte sich bereits unmittelbar nach dem Transfer im Juli 2024 am rechten Fuß verletzt und war über Monate ausgefallen - auch, weil eine zweite Operation notwendig geworden war. Bislang absolvierte Ito nur acht Pflichtspiele für die Bayern.