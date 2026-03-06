FC Bayern: Jackson ersetzt Kane - Neuer zurück

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/Sky) auf Nicolas Jackson als Ersatz für den verletzten Harry Kane. Der Senegalese steht erstmals seit Anfang Dezember in einem Liga-Spiel in der Münchner Startelf, nachdem Kane wegen eines Schlags auf die Wade erstmals in dieser Saison im Kader des Fußball-Rekordmeisters fehlt.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (Dienstag, 21.00 Uhr) nimmt Kompany sieben Änderungen an seiner Startelf vor. Neben Jackson beginnen im Vergleich zum 3:2-Sieg im Klassiker bei Borussia Dortmund Min-Jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl und Jamal Musiala. Zudem steht Kapitän Manuel Neuer nach seinem Muskelfaserriss wieder im Tor, er ersetzt Jonas Urbig.