Dank eines herausragenden Luis Diaz und einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung gewinnt der FC Bayern das Topspiel gegen Hoffenheim deutlich. Noten und Einzelkritik des FCB. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Bayern München hat das Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim klar für sich entschieden. Der Tabellenführer gewann nach langer Überzahl mit 5:1 (2:1) und baute den Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte aus. FC Bayern München - Max Eberl spricht über Vuskovic-Gerüchte - News und Gerüchte Allerdings hatte Schiedsrichter Tobias Stieler mit einem umstrittenen Platzverweis gegen Gästeakteur Kevin Akpoguma nach ebenfalls nicht ganz eindeutigem Foulspiel im Strafraum an Diaz einigen Anteil am Spielverlauf. Der Kolumbianer war nicht nur deshalb der mit Abstand bester Münchner, während die Defensive von Trainer Vincent Kompany vor allem in der ersten Hälfte einige Probleme hatte. Noten und Einzelkritik des FCB.

- Anzeige -

- Anzeige -

Manuel Neuer Der Kapitän hat seine Magen-Darm-Probleme rechtzeitig auskuriert. Nach 24 Minuten auf dem Posten, als er eine scharfe Flanke rausboxt. Glück, dass Asllani nur die Latte trifft (28.). Verursacht mit einem katastrophalen Fehlpass dann das 1:1 von Kramaric (35.). Hält aber auch zweimal ganz stark im Eins-gegen-Eins gegen Asllani (35., 57.) und klärt kurz vor dem Abpfiff gegen Damar (86.). ran-Note: 4

- Anzeige -

- Anzeige -

Josip Stanisic Ordentliche Vorstellung. Lässt auf seiner Seite weit weniger zu als Davies auf der anderen. Läuft kurz nach der Pause Toure noch ab und klärt so in höchster Not. ran-Note: 3

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dayot Upamecano Der Franzose, der seinen Vertrag nach wie vor nicht verlängert hat, kann nicht überzeugen. Bei Asllanis Großchancen ebenso zu spät wie beim 1:1. Auch danach häufig nicht handlungsschnell und mit ungewohnt vielen Problemen. ran-Note: 4

Jonathan Tah Auch der DFB-Akteur ist mehrfach nicht auf dem Posten, so dass Hoffenheim immer wieder im Zentrum gefährlich werden kann. Verschätzt sich vor Kabaks Kopfballchance (25.). Sieht zudem nach Foul Gelb. Nach 62 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

- Anzeige -

Alphonso Davies Der Kanadier macht zusammen mit Diaz viel Druck nach vorne. Kann kurz nach der Führung auf 2:0 erhöhen, schießt aber freistehend übers Tor. Danach offensiv weniger auffällig und hinten immer wieder mit Schwierigkeiten. Kurz nach seinem Kopfball über das Tor (77.) geht er vom Platz. ran-Note: 3

- Anzeige -

Joshua Kimmich Der FCB-Antreiber ist gewohnt viel unterwegs, hat die meisten Passaktionen und versucht immer wieder, Angriffe einzuleiten. Auch er hat aber vor allem in der ersten Halbzeit defensiv Probleme mit den flinken Hoffenheimern. ran-Note: 3

- Anzeige -

Aleksandar Pavlovic Kommt nach einer Ecke und Unsicherheit von Baumann frei zum Kopfball, köpft aber vorbei (10.). Konzentriert sich ansonsten mit hohem Engagement vorrangig darauf, in der Rückwärtsbewegung für Ordnung zu sorgen. Läuft viele Lücken zu und hat nach Kimmich den zweitmeisten Ballbesitz. Schießt kurz vor Schluss aus guter Position knapp vorbei. ran-Note: 2

- Anzeige -

Michael Olise Gewohnt spielfreudig, zwingt Baumann mit einem 16-Meter-Schuss zur ersten Parade (9.). Sieht wegen Reklamierens seine fünfte Gelbe Karte und ist daher nächste Woche in Bremen gesperrt. In der zweiten Hälfte immer besser, starke Vorarbeit zum 4:1. Geht danach vom Feld. ran-Note: 2

- Anzeige -

Serge Gnabry Der Nationalspieler hat die erste Bayern-Chance, schießt aber vorbei (4.). Auch in der Folgezeit nicht immer zielsicher, aber auch mit einigen guten Zuspielen in die Spitze. Fällt aber im Vergleich zu den Mitspielern in der Offensive ein wenig ab. Macht nach 62 Minuten Platz für Karl. ran-Note: 3

Luis Diaz Mit Abstand bester Mann auf dem Platz! Der Kolumbianer läuft von Beginn an heiß und sorgt immer wieder für Gefahr. Verursacht den Elfmeter und die Rote Karte gegen Akpoguma, wobei beide Entscheidungen von Schiedsrichter Stieler strittig sind. Kurz vor der Pause holt er gegen Coufal den zweiten Strafstoß heraus. Belohnt sich dann beinahe im Anschluss mit dem 3:1 und macht nach der Pause auch noch das 4:1 (62.) und 5:1 (89.). ran-Note: 1

- Anzeige -

- Anzeige -

© IMAGO/kolbert-press

Harry Kane Hat seine erste nennenswerte Szene nach 20 Minuten, als er den Strafstoß gewohnt sicher zum 1:0 verwandelt. Vergibt aber ungewohnt viele Großchancen (27., 38., 51., Lattenschuss in der 67.). Dann aber erneut bombensicher vom Punkt zum 2:1 (45.). Seine Bundesliga-Saisontreffer 23 und 24. Leitet unmittelbar zudem mit einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und Lauf über den ganzen Platz das 3:1 und mit einem überragenden Seitenwechsel das 4:1 ein. Geht nach 68 Minuten runter. ran-Note: 2 Bundesliga-Schiedsrichter gibt zu: Diesen Elfmeter hätte es nicht geben dürfen

- Anzeige -

Hiroki Ito (ab 62. Minute) Der Japaner ersetzt Tah in der Innenverteidigung. Beim Stand von 4:1 sind die Gäste aber zu diesem Zeitpunkt geschlagen, entsprechend wenig hat er noch zu tun. ran-Note: 3

- Anzeige -

Jamal Musiala (ab 62.) Der lange verletzte Topstar kommt für Gnabry für die letzte halbe Stunde. Kommt auf ein paar gelungene Aktionen und zwei gute Schusschancen (81., 89.), die aber nicht ins Tor gehen. ran-Note: 3

Lennart Karl (ab 62.) Der Youngster wird für Olise in die Partie gebracht. Eine gute Flanke und zwei gute Torschüsse (79., 90.). Seine Ecken sind allerdings ungefährlich. ran-Note: 3

Nicolas Jackson (ab 68.) Der Senegalese darf nach dem 4:1 noch ein paar Minuten sammeln, als er für Kane die Sturmspitze besetzt. Vergibt etwas fahrlässig eine gute Konterchance (76.), segelt an Karls Flanke vorbei und wird in der Nachspielzeit in letzter Sekunde geblockt. ran-Note: 4