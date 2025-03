Am 25. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 8. März, 16:20 Uhr: Bayern in Unterzahl

Im Heimspiel gegen den VfL Bochum führt der FC Bayern München nach 45 Minuten mit 2:1, ist nach einer Roten Karte gegen Joao Palhinha aber seit der 43. Minute in Unterzahl. Raphael Guerreiro schnürte in der 14. und in der 28. Minute einen Doppelpack, ehe Jakov Medic (31.) verkürzte. Serge Gnabry verschoss zudem nach 22 Minuten einen Foulelfmeter.