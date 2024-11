Dennoch wird bereits jetzt hinter den Kulissen schon wieder an den nächsten Transfers gearbeitet.

Die Bundesliga ist in vollem Gange, das Transferfenster für Zugänge geschlossen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

+++ 10. November, 23:11 Uhr: RB Leipzig will wohl Leih-Spieler Xavi Simons kaufen +++

+++ 27. November, 10:20 Uhr: Ex-Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani ein Thema in Leipzig? +++

+++ 27. November, 21 Uhr: Bei Davies-Abschied - FC Bayern will wohl Nationalspieler +++

Neben Raum sei auch Theo Hernandez von der AC Milan ein Kandidat. Eberl sei vom Bruder des Ex-Bayern Lucas Hernandez, dessen Vertrag in Mailand 2026 ausläuft, überzeugt.

Billig dürfte eine Raum-Verpflichtung allerdings nicht werden: Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2027.

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" soll Nationalspieler David Raum "auf der Shortlist" der Münchner stehen. Der 26-Jährige ist Leistungsträger bei RB Leipzig, muss derzeit allerdings wegen einer Sprunggelenksverletzung pausieren. Raum könne sich demnach einen Wechsel zu den Bayern gut vorstellen. Auch, weil er einst schon in Leipzig unter Bayern-Sportvorstand Max Eberl gearbeitet hatte.

Der Vertrag von Linksverteidiger Alphonso Davies beim FC Bayern läuft im Sommer 2025 aus. Aktuell sollen die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken. Sollte der Kanadier den deutschen Rekordmeister verlassen, etwa in Richtung Real Madrid, haben die Bayern aber wohl schon einen Nachfolger aus der deutschen Nationalmannschaft im Blick.

Mit einem möglichen Kolo-Muani-Transfer - auch eine Leihe im Winter soll denkbar sein - wolle Leipzig mehr Schnelligkeit in den Kader bringen. Neben dem 25-Jährigen sollen die Sachsen auch den Freiburger Innenverteidiger Max Rosenfelder, der in der laufenden Spielzeit seinen Durchbruch feierte, beobachten.

Wie die "SportBild" vermeldet, soll RB einen Transfer des Franzosen in Betracht ziehen. Zuletzt machten bereits Gerüchte die Runde, wonach Kolo Muani die französische Hauptstadt schon wieder verlassen könnte. Erst im Sommer 2023 wechselte der Knipser für kolportierte 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum Spitzenklub.

Weder bei RB Leipzig noch bei PSG-Stürmer Randal Kolo Muani läuft es in der laufenden Saison wirklich rund. Bei der jüngsten 0:1-Pleite gegen den FC Bayern schmorte der Ex-Frankfurter 90 Minuten auf der Bank. Möglicherweise helfen sich der Bundesligist und der Angreifer nun gegenseitig aus der Patsche.

Zudem werden noch Randal Kolo Muani, der PSG nach anderthalb Jahren angeblich schon wieder verlassen darf, und Victor Osimhen (von Neapel an Galatasaray ausgeliehen) genannt. Während Ersterer aktuell kein heißes Thema sein soll, steht Letzterer wohl zumindest auf der United-Liste.

So sollen die "Red Devils" Interesse an Leverkusens Victor Boniface haben. Da der Nigerianer aber noch bis 2028 Vertrag bei der "Werkself" hat, würde die Ablöse dementsprechend hoch ausfallen.

Wie "Sky" vermeldet, will sich Manchester United im Winter sowohl im Sturm als auch auf der Linksverteidiger-Position verstärken. Der neue Mann in vorderster Front könnte demnach auch aus der Bundesliga kommen.

+++ 19. November, 21:16 Uhr: Schlägt Bayer Leverkusen bei Rayan Cherki zu? +++

Olympique Lyon droht der Zwangsabstieg. Damit dieses Horror-Szenario abgewendet kann, müsste der langjährige Serienmeister zahlreiche Leistungsträger verkaufen. Laut "Fussball Transfers" gilt auch Rayan Cherki nicht als unverkäuflich. Ab einer Ablösesumme in Höhe von 30 bis 35 Millionen Euro sollen "Les Gones" gesprächsbereit sein.

Beißt nun Bayer Leverkusen an? Offenbar beobachtet der amtierende Meister das Lyoner Eigengewächs intensiv. Medienberichten zufolge kann sich Cherki selbst einen Transfer in die Bundesliga gut vorstellen. Bereits im Sommer wurden der BVB und RB Leipzig mit dem Mittelfeld-Akteur in Verbindung gebracht. Die Borussen waren sich laut "Sky" sogar schon mit dem 21-Jährigen einig, hatten sich aber letztendlich für Verstärkungen auf anderen Positionen entschieden.

Cherki blieb hingegen bei seinem Jugendklub und verlängerte Ende September seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026. In dieser Saison kam der 27-malige Junioren-Nationalspieler auf Klubebene in elf Spielen zum Einsatz. In der Ligue 1 und Europa League gelang ihm dabei jeweils ein Tor, insgesamt bereitete er drei weitere vor.

Mit dem FC Liverpool und PSG buhlen wohl mindestens zwei weitere Top-Klubs um Cherki. In Leverkusen müsste sich der Offensivkünstler, der auch als Links- sowie Rechtsaußen agieren kann, gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.