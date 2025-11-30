Die Fanorganisation Unsere Kurve reagiert auf Äußerungen des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann.

Gesichtserkennung oder personalisiertes Ticketing gehören nun wohl doch nicht zu den angedachten Maßnahmen für mehr Sicherheit in Deutschlands Fußball-Stadien - die Fanorganisation Unsere Kurve sieht darin einen "Erfolg für die Fans und die Zivilgesellschaft" nach den jüngsten Protesten in der Bundesliga. "Die breite Kritik an Hinterzimmerpolitik und populistischen Schnellschüssen hat offenkundig Wirkung gezeigt", sagte Jost Peter, erster Vorsitzender bei Unsere Kurve, am Sonntag dem "SID".

Zuvor hatte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die öffentliche Kritik an den vermeintlichen Plänen der Politik als "Gespensterdiskussion" bezeichnet: Vieles davon stünde bei der anstehenden Innenministerkonferenz (IMK) von Mittwoch bis Freitag in Bremen gar nicht zur Debatte. "Insbesondere Themen wie Gesichtserkennung im Stadion und personalisiertes Ticketing stehen nicht auf der Tagesordnung – entsprechende Beschlüsse sind weder geplant noch vorgesehen", teilte Herrmann dem "SID" mit.