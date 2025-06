Laut Ralf Rangnick wollte der FC Bayern München Ralf Rangnick zurückholen, doch dann verletzte sich der Österreicher schwer.

Beim FC Bayern München (21. Juni gegen Boca Juniors, um 3:00 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran) gab es offenbar ernste Überlegungen, David Alaba von Real Madrid zurückzuholen.

Dies verriet Ralf Rangnick, der Alaba seit Juni 2022 beim ÖFB-Team trainiert, in der Fernseh-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" von "Servus TV": "Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Bayern vor seiner Verletzung intensiv darüber nachgedacht hat, ihn zurückzuholen."

Demzufolge müsste das Interesse im Jahre 2023 bestanden haben, bevor sich Alaba im Dezember jenes Jahres das Kreuzband riss und fast 13 Monate lang ausfiel.

Im Juli verpflichtete der FC Bayern zunächst Minjae Kim für etwa 50 Millionen Euro aus Neapel. Später im Jahr wurde erneut darüber nachgedacht, die Innenverteidigung zu verstärken, da zwischenzeitlich sowohl Matthijs de Ligt (mittlerweile Manchester United), Dayot Upamecano als auch Kim gleichzeitig ausfielen.

In diesem Zusammenhang wurde auch eine Rückkehr von dem 38-jährigen Jérôme Boateng (Linzer ASK) diskutiert. Auch David Alaba galt in dieser Phase als möglicher Kandidat für einen Wechsel ins Abwehrzentrum.