FC Bayern: Musiala und Kimmich fehlen weiter

Jamal Musiala brennt auf seine Rückkehr ins Team des FC Bayern, eine Aufnahme in den Kader beim Bundesliga-Neustart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/DAZN) ist allerdings nicht geplant. "Wir sind nahe dran, aber wir wollen diesen letzten Schritt nicht zu schnell machen. Diese Woche war gut für ihn, er hat fast alles mitgemacht im Training. Aber dieses Spiel kommt noch zu früh", sagte Vincent Kompany vor seinem 50. Bundesliga-Spiel als Trainer.

Fehlen wird gegen die Wölfe auch Joshua Kimmich, der schon im Dezember den Jahresabschluss in Heidenheim wegen einer Sprunggelenksblessur verpasst hatte. "Jo Kimmich will immer pushen. Er will nicht ein Spiel mehr fehlen, als es sein muss. Wenn Jo zurückkommt, hoffe ich, dass das Problem definitiv gelöst ist und er wieder seinen Fußball spielen kann. Im Moment geht es in die richtige Richtung."

Im Tor wird wie bereits erwartet Manuel Neuer stehen. Der Kapitän, der sich Ende März, Anfang April entscheiden will, ob er seinen Vertrag verlängert, hat seinen Muskelfaserriss auskuriert.