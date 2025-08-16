Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany erhofft sich nach dem Abgang von Ikone Thomas Müller eine neue Hierarchie im Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Jetzt müssen andere Jungs aufstehen. Das ist auch immer eine Möglichkeit für den einen oder anderen, diesen Platz zu nutzen. Und man weiß nie, wer aufsteht. Aber es stehen immer Spieler auf."

"Das habe ich immer so erfahren. Das ist auch eine Möglichkeit", sagte Vincent Kompany vor dem Supercup am Samstag (ab 19:30 Uhr live in SAT.1 und im Stream auf Joyn) beim VfB Stuttgart.

Auch Sportdirektor Christoph Freund erwartet sich eine "Veränderung" im Kader der Bayern, der vom 39 Jahre alten Kapitän Manuel Neuer angeführt wird. "Natürlich hatte Thomas eine tragende Rolle. Aber das ist auch eine Chance.

Andere Spieler können dann in andere Rolle schlüpfen. Dann entsteht oft eine andere Gruppendynamik und eine Lebensveränderung, im Fußball auch", betonte Freund.

Als Schlüsselspieler gelten aktuell neben Neuer noch Harry Kane, Joshua Kimmich und Jonathan Tah.