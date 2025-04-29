Am 17. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im letzten Spiel der Vorrunde trifft der FC Bayern München auf den 1. FC Köln. Die Münchner sind in der laufenden Bundesliga-Saison weiterhin ungeschlagen, während Köln sich aktuell im Tabellenmittelfeld bewegt.

Zwar sind beide Teams in dieser Spielzeit noch nicht in der Liga aufeinandergetroffen, doch ein Duell gab es bereits im DFB-Pokal. Dort hielten die Kölner zunächst gut mit und gingen sogar mit 1:0 in Führung.

Noch vor der Pause drehte Bayern jedoch die Partie auf 2:1 und setzte sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Harry Kane erzielte dabei zwei der vier Treffer.

Auch der direkte Vergleich in der Bundesliga spricht klar für den Rekordmeister: Seit 20 Liga-Duellen wartet der 1. FC Köln auf einen Sieg gegen Bayern. Der letzte Erfolg datiert aus der Saison 2010/2011.