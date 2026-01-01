FC St. Pauli verpflichtet Ando aus Japan

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat sich im Kampf um den Klassenerhalt die Dienste des japanischen Nationalspielers Tomoya Ando gesichert. Wie die Norddeutschen am Neujahrstag mitteilten, wechselt der Innenverteidiger vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka in die Hansestadt. Über die Vertragsdauer des 26-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

"Er ist gut ausgebildet, aufmerksam und nicht auf eine Position festgelegt", sagte Trainer Alexander Blessin: "Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der hervorragend antizipiert, offensiv verteidigt und so häufig Bälle erobert. Zudem verfügt er über einen explosiven Antritt und ein Kopfballspiel, das ihn auch offensiv gefährlich macht."

In der japanischen Liga absolvierte Ando in seiner ersten Saison in der höchsten Spielklasse 36 Einsätze und erzielte dabei vier Tore. Im Sommer wurde er erstmals für die Nationalmannschaft nominiert und bestritt seitdem drei Partien.