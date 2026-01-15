FCA holt Stürmer Rodrigo Ribeiro

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat auf seine Offensivprobleme reagiert und den portugiesischen U20-Nationalspieler Rodrigo Ribeiro verpflichtet. Der Mittelstürmer (20) kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis von Sporting Lissabon, der FCA hat sich überdies eine Kaufoption gesichert.

Augsburg war in vier der vergangenen fünf Ligaspiele ohne Tor geblieben. In 16 Begegnungen gelangen dem Tabellen-15. nur 17 Tore - nur der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim (in 17 Spielen) waren weniger oft erfolgreich.

Ribeiro bringe "technische Qualität, Dynamik und Torgefahr mit", erweitere damit "unsere Möglichkeiten in der Offensive und erhöht gleichzeitig die Konkurrenz auf dieser Position", sagte Sportdirektor Benni Weber und betonte: "Genau das brauchen wir."

Der neue Mann hatte im März 2022 in der Champions League gegen Manchester City mit 16 Jahren sein Profi-Debüt gefeiert. Für die Profis von Sporting absolvierte er zwölf Pflichtspiele (kein Tor). In der Rückrunde der Saison 2023/24 war er an den Premier-League-Klub Nottingham Forest ausgeliehen und kam dort in fünf Pflichtspielen zum Einsatz (kein Tor).

In den portugiesischen Nachwuchsteams ist Ribeiro seit der U16 ein fester Bestandteil. Für die U20 bestritt er 15 Länderspiele, in denen er drei Tore erzielte – unter anderem traf er im Oktober 2025 beim 1:0 gegen die deutsche U20.