FCA im Höhenflug: "Bin kein Tabellen-Mensch"

Vor drei Wochen noch Abstiegskampf, jetzt Angriff auf die Europapokal-Plätze? Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will trotz des aktuellen Höhenflugs an den ursprünglichen Zielen festhalten. "Ich bin kein Tabellen-Mensch", sagte Baum vor dem Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Am meisten interessiert uns die Tabelle am 34. Spieltag, dass wir da nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen."

Der FCA liegt nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen nur noch drei Punkte hinter dem siebten Platz, der unter Umständen für die Qualifikation für die Conference League reichen könnte. Es sei "zwar schön, wenn man mal hinschaut, und eine einstellige Zahl vor dem FC Augsburg steht", sagte Baum: "Aber am Schluss haben wir uns mit der Mannschaft geeinigt, dass wir dieses Thema rauslassen und uns nur auf drei Punkte konzentrieren."

Seine Mannschaft erlebe er aktuell als echtes "Team", lobte Baum: "Wir müssen aber zwingend weiterhin viel investieren, weil ich finde, so eine Leistung auf dem Platz beginnt immer mit der Kabine und nicht erst, wenn man auf dem Platz ist."