FCA mit Zuversicht zum BVB: "Realistische Chance zu gewinnen"

Augsburgs Trainer Manuel Baum hat vor dem Bundesligaspiel beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund das gewachsene Selbstvertrauen seines Teams noch einmal unterstrichen. "Wir haben eine realistische Chance zu gewinnen. Wir haben auch in Leipzig wieder gezeigt, dass wir gegen die Top-Teams der Liga auswärts bestehen können", sagte Baum vor der Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der FCA verlor bei Champions-League-Aspirant RB am vergangenen Wochenende unglücklich mit 1:2. Nach fünf Siegen aus den vergangenen sieben Spielen hat Augsburg zuletzt aber einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt und liegt in der Tabelle auf Rang neun.

Im Fokus steht am Samstag auch das Duell der Brüder Keven und Nico Schlotterbeck. Der 28 Jahre alte Keven ist Kapitän des FCA, sein jüngerer Bruder Nico (26) Spielführer der Borussia. "Zwei Brüder als Kapitäne gegeneinander. Ich weiß gar nicht, ob es das schon einmal gegeben hat. Das kann eine schöne Geschichte werden. Ich freue mich darauf", sagte Baum. Allerdings ist Nationalspieler Nico Schlotterbeck angeschlagen.

Verzichten muss der FCA weiterhin auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der unter der Woche laut Baum aber schon wieder "60 bis 70 Prozent" trainieren konnte. Der Coach rechnet deshalb mit einem Comeback seines Abwehrchefs nach der Länderspielpause. Fehlen werden auch Uchenna Ogundu, Chrislain Matsima und Yannick Keitel. Angeschlagen ist Noahkai Banks. Den Innenverteidiger plagen Schmerzen am Fuß. Da müsse man, so Baum, "schauen, ob wir das hinkriegen".