FCA unter Druck? "Wie bei einem Muskel"

Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will im Abstiegskampf nichts von "Druck" wissen. "Für mich ist es Anspannung, das hört sich besser an", sagte Baum vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): "Das ist wie bei einem Muskel, der kann ja auch nur Leistung bringen, wenn man angespannt ist."

Gleichzeitig dürfe seine Mannschaft, die als Tabellen-13. drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, nicht verkrampfen, denn: "Wenn so ein Muskel krampft, geht nichts mehr". Die richtige Anspannung wolle er mit einer "Mischung zwischen Vorfreude aufs Spiel" und einem "total klaren Fokus" erzeugen, erklärte Baum.

Dabei sei es wichtig, die Tabellensituation bestmöglich auszublenden, betonte der 46-Jährige. "Es ist ja nicht so, dass man nach diesem Spiel jetzt drin bleibt oder nicht drin bleibt", sagte Baum und ergänzte: "Man muss sich davon frei machen."