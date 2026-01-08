Fischer vor Rückkehr: "Das Nostalgische ausblenden"

Trainer Urs Fischer vom Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 will seinem Ex-Klub Union Berlin den Jahresauftakt verderben. "Ich würde die drei Punkte gerne mit nach Mainz nehmen", sagte der Schweizer, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt: "Ich muss das Nostalgische ein bisschen ausblenden. Es ist aber logisch, dass einen das nach fünfeinhalb Jahren in Berlin berührt."

Fischer übernahm im Dezember in Mainz die schwierige Retter-Mission. Der Routinier hat den FSV stabilisiert, noch ist der Klub unter dem Nachfolger von Bo Henriksen ungeschlagen. In der Conference League gelangen ein Remis sowie ein Sieg. In der Bundesliga bleibt die Lage trotz zweier Punktgewinne - darunter der Achtungserfolg bei Bayern München (2:2) - äußert brisant. Mit nur acht Punkten auf dem Konto befinden sich die Rheinhessen in akuter Abstiegsnot.

In Berlin muss Fischer auf den erkrankten Neuzugang Silas Katompa Mvumpa verzichten. Auch der seit Wochen fehlende Stammtorhüter Robin Zentner ist weiterhin nicht dabei. Zudem fallen Phillipp Mwene und wohl auch Andreas Hanche-Olsen aus. Der zweite Neuzugang Phillip Tietz ist laut Fischer ein Kandidat für die Startelf.