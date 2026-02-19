Fischers Spiel am 60.: "Ist mir nicht so wichtig"

Seinen runden Ehrentag stellt Urs Fischer für den Job erst einmal hinten an. "Es ist mir nicht so wichtig. Mir geht es mehr um das Spiel morgen, das hat für mich die größere Bedeutung", sagte der Trainer, der an seinem 60. Geburtstag den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gehen möchte. Im Geburtstags-Heimspiel empfängt der Schweizer mit dem FSV Mainz 05 den Hamburger SV (Freitag, 20.30 Uhr/Sky).

Große Feierlichkeiten mit seinen Liebsten werde es aber selbst bei einem Erfolg kaum geben können. "Es wird schwierig" zu feiern, sagte Fischer, "ich komme irgendwann um 0 Uhr da raus, fahre zum Trainingsgelände rüber und die Analyse für Samstagmorgen sollte dann noch vorbereitet werden."

Ein solches Erlebnis zu seinem Geburtstag kennt Fischer allerdings bereits, wie er verriet. "Ich habe meinen 50. Geburtstag im Hotel vor einem Spiel mit dem FC Basel verbracht", sagte er: "Also mit Fußball - das Gleiche gilt für meinen 60. Geburtstag."

Immerhin sei "ein Teil der Familie" am Freitag da. "Wir haben gut zu tun. Aber ich denke, dass wir wenigstens zum Anstoßen kommen", sagte Fischer. Seine Mannschaft könnte ihm das wohl schönste Geschenk machen: Bei einem Erfolg über den formstarken HSV würde sich Mainz (21 Punkte) vorerst auf fünf Zähler von Werder Bremen auf Relegationsplatz 16 entfernen.