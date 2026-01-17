Fixer Wechsel nach Odense: Suhonen verlässt HSV

Der finnische Mittelfeldspieler Anssi Suhonen verlässt den Fußball-Bundesligisten Hamburger SV nach neun Jahren dauerhaft. Wie der HSV am Samstag mitteilte, wechselt der 26-Jährige zum dänischen Erstligisten Odense BK und wird dort Teamkollege des früheren Hamburgers Fiete Arp.

Suhonen war 2017 in die Jugendabteilung des HSV gekommen und hatte es in der Folge in die Profimannschaft geschafft. Zweimal wurde er verliehen, zunächst an Jahn Regensburg und zuletzt bis Ende 2025 an den schwedischen Erstligisten Östers IF. Für die Hamburger bestritt der zwölfmalige finnische Nationalspieler 61 Zweitliga-Spiele.