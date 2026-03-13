Frankfurt gegen Heidenheim noch ohne Ebnoutalib und Uzun

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird am Wochenende noch ohne seine Offensivkräfte Younes Ebnoutalib und Can Uzun auskommen müssen. "Es ist zu früh, sie werden nicht im Kader sein. Sie sind körperlich noch nicht bereit", sagte Trainer Albert Riera vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim.

Ebnoutalib nach seiner Innenbandverletzung im Knie und Uzun (Oberschenkel) waren unter der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Auf der Bank möchte ich Lösungen, Spieler, die bereit sind. Ich will nicht in der Situation sein, meinen Fitnesscoach fragen zu müssen: 'Können sie zehn Minuten, 20 oder 27?'", sagte Riera: "Aber sie sind nah dran, nächste Woche wird es so weit sein." Auch Michy Batshuayi sei auf einem guten Weg.

"Wir werden eine Überraschung für den Gegner haben", es werde "ein paar Anpassungen" im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Sonntag beim FC St. Pauli geben, so Riera. Seinen Spielern habe er vor dem Duell gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten klargemacht: "Egal, gegen wen wir spielen, ich will dieselbe Mentalität sehen."