Frankfurt holt Amaimouni-Echghouyab aus Hoffenheim

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt seine Einkaufstour in diesem Winter weiter munter fort. Wie die Hessen mitteilten, kommt Außenstürmer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) von der TSG Hoffenheim und unterschrieb einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre bis Sommer 2031. Bei den Kraichgauern war der Marokkaner bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen, in der 3. Liga erzielte er in 18 Spielen neun Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Über die Ablösesumme machten die Vereine keine Angaben. "Ayoube Amaimouni-Echghouyab passt mit seinem sportlichen Profil und seiner Entwicklungsfähigkeit sehr gut zu unserem Team", sagte Sportdirektor Timmo Hardung: "Mit seiner Dribbelstärke, Dynamik und Torgefahr erweitert er unsere Variabilität auf der offensiven Außenbahn." Es sei allerdings klar, dass der Sprung von der 3. Liga in die Bundesliga "eine gewisse Anlaufzeit erfordert".

Bei der Eintracht ist der Rechtsaußen bereits der vierte Wintertransfer. Zuvor kamen bereits Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg sowie die jungen Japaner Keita Kosugi (19) und Keito Kumashiro (18).