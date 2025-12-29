Frankfurt verpflichtet Zweitliga-Torjäger Ebnoutalib

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach der dringend benötigten Verstärkung im Angriff fündig geworden. Wie die Hessen mitteilten, wechselt Zweitliga-Toptorjäger Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg an den Main. Der 22-Jährige unterschrieb am Montag einen Vertrag bis 2031. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die fixe Ablöse bei acht Millionen Euro liegen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

"Younes ist ein sehr torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten schnell helfen kann, zumal er alle athletischen Voraussetzungen mitbringt."

Ebnoutalib gelang erst in dieser Saison der Durchbruch im Profifußball, in 17 Spielen traf der Stürmer zwölf Mal. Der Sohn eines früheren Olympia-Silbermedaillengewinners im Taekwondo war erst vor knapp einem Jahr aus der Regionalliga Südwest vom FC Gießen für etwa 50.000 Euro ins Saarland gewechselt, in seinem ersten Halbjahr kam er nur vereinzelt zum Einsatz. In dieser Saison rückte er durch mehrere Verletzungen am vierten Spieltag erstmals überhaupt in die Startelf, entwickelte sich fortan zum Shootingstar der 2. Bundesliga.

Angeblich war auch der VfL Wolfsburg an dem gebürtigen Frankfurter interessiert, auch bei Klubs aus England soll der wuchtige Angreifer auf dem Wunschzettel gestanden haben. Den Zuschlag erhielt nun aber die Eintracht, die nach dem Ausfall von Nationalspieler Jonathan Burkardt auf Stürmersuche gegangen war. Auch Ersatz Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) ist noch länger verletzt, Elye Wahi soll den Champions-League-Teilnehmer verlassen.