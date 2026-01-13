Freiburger Lienhart fällt "mehrere Wochen" aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss langfristig auf Stamm-Innenverteidiger Philipp Lienhart verzichten. Der österreichische Nationalspieler wird laut Sport-Club aufgrund einer Bauchmuskelverletzung "mehrere Wochen" ausfallen. Das gaben die Freiburger vor dem Hinrundenabschluss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig bekannt. Der 29 Jahre alte Lienhart hat die Verletzung im Punktspiel am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV (2:1) erlitten.

Die Breisgauer warten seit elf Spielen auf einen Sieg gegen RB, in Leipzig hat der SC noch nie gewonnen. "Bei Leipzig sind es gewisse Automatismen, die sich in der Aufstellung und Spielweise widerspiegeln", sagte Trainer Julian Schuster: "Da hat sich ein gutes Gerüst gefunden. Es ist definitiv eine Herausforderung, in Leipzig zu bestehen." Den Leipziger Senkrechtstarter Yan Diomande bezeichnete Schuster als "Unterschiedsspieler".