Freund: Vertragsverlängerung mit Upamecano "großes Ziel"

Sportdirektor Christoph Freund hat inmitten der Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Dayot Upamecano zu Real Madrid erneut den Wunsch des FC Bayern unterstrichen, den Abwehrchef langfristig zu binden. "Das ist ja kein Geheimnis, dass es unser großes Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Vereine an Upa interessiert sind, weil er einfach richtig, richtig gut performt", sagte Freund am Freitag.

Das Arbeitspapier des 27 Jahre alten französischen Nationalspielers endet im Sommer. "Unser großes Ziel ist, dass Upa lange bei uns bleibt", sagte Freund: "Er fühlt sich sehr, sehr wohl. Das sieht man auch, wie er am Platz agiert, welche Energie er versprüht. Er ist ein super Junge und einer der besten Innenverteidiger der Welt."

Der Klub befinde sich "in Gesprächen" mit Upamecano, "aber da gibt es aktuell nichts Neues zu berichten", ergänzte Freund. Auf die Frage, ob der frühere Leipziger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) eine Alternative zu Upamecano sein könnte, sagte Freund: "Wir konzentrieren uns total auf unsere Spieler aktuell."