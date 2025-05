Frischer Look: Derbystar präsentiert neuen Bundesliga-Spielball

Eine jugendliche Optik, klassische Elemente, ein mutiger, frischer Look: So beschreibt das Sportartikelunternehmen Derbystar seinen neuen und vorerst letzten Spielball für die Fußball-Bundesliga, der am Dienstag präsentiert wurde und in der neuen Saison zum Einsatz kommt. "Brillant APS" ist die offizielle Bezeichnung des Balls, bei dem laut Hersteller "dynamische Farbgestaltungen bewusst mit alten Konventionen" gebrochen haben. Der Ball zeichnet sich durch farblich gestaltete Fünfecke aus, auffallend sind dabei die Blau- und Rottöne.