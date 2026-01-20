Gladbach leiht Bayer-Stürmer Sarco aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Alejo Sarco verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen zu den Gladbachern. In der laufenden Saison kam der Argentinier in drei Ligaspielen für die Werkself zum Einsatz und blieb dabei ohne Treffer.

„Alejo ist ein talentierter, robuster und schneller Angreifer mit gutem Torriecher, der die direkten Duelle sucht und einen starken linken Fuß besitzt", sagte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder: "Durch seine Leihe haben wir zusätzliche Möglichkeiten, torgefährlich und damit erfolgreich zu sein."

In Leverkusen besitzt Sarco einen Vertrag bis 2029. "Wir wertschätzen Alejos Fähigkeiten sehr. Aktuell geht es für ihn darum, Spielpraxis zu bekommen, um sein großes Potenzial weiterzuentwickeln", sagte Leverkusen Geschäftsführer Simon Rolfes: "In Mönchengladbach ist das auf Bundesliga-Niveau möglich."