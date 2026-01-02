Gladbach leiht Takai aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Innenverteidiger Kota Takai von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur bis zum Saisonende ausgeliehen. Das teilte der fünfmalige deutsche Meister am Freitag mit. Der 21 Jahre alte japanische Nationalspieler flog bereits mit ins Trainingslager nach Belek.

"Kota ist ein großer, physisch starker Innenverteidiger, der zudem eine gute Schnelligkeit besitzt", sagte Sportchef Rouven Schröder: "Er hat das Zeug dazu, uns zeitnah weiterzuhelfen."