Gladbach verleiht Cvancara zu Celtic

Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Tomas Cvancara für den Rest der Saison an den schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow abgegeben. Für den 25-Jährigen wird es bereits die zweite Leihe in dieser Spielzeit, sein Vertrag beim türkischen Klub Antalyaspor war Ende Dezember nach Unstimmigkeiten vorzeitig aufgelöst worden.

"Wir freuen uns, dass wir für alle Beteiligten eine sehr gute und attraktive Lösung gefunden haben", sagte Sportchef Rouven Schröder. Cvancara, dessen Vertrag in Gladbach noch bis 2028 läuft, war zuletzt mit ins Trainingslager der Borussia nach Belek geflogen, für Gespräche mit anderen Klubs aber freigestellt worden.

In Gladbach hatte sich der Tscheche nach einem guten Start in der Saison 2023/24 nicht durchsetzen können. Seinen Unmut über die geringe Spielzeit hatte er unter anderem in einem umstrittenen Instagram-Post im Mai 2025 geäußert.