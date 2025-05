Gladbach verliert auch zum Abschluss gegen Wolfsburg

Pfiffe und ein verpasstes Saisonziel: Borussia Mönchengladbach hat nach mageren Wochen auch im letzten Bundesliga-Spiel maßlos enttäuscht. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane unterlag dem VfL Wolfsburg im eigenen Stadion 0:1 (0:0) und verfehlte den angestrebten einstelligen Platz in der Abschlusstabelle. Für die Borussia, Anfang April als Fünfter noch in Champions-League-Reichweite, war es das siebte Spiele in Folge ohne Sieg.