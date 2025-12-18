Golffan Hoeneß: "Nachts um halb zwei rechts ran gefahren"

Sebastian Hoeneß erlebte mit dem VfB Stuttgart ein erfolgreiches Jahr, doch für den Trainer des Fußball-Bundesligisten war das Sporthighlight 2025 ein ganz anderes. "Ich bin Golffan, deswegen gab es da den Ryder Cup", erzählte Hoeneß vor dem Heimspiel zum Jahresabschluss gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Das Duell der europäischen und US-amerikanischen Golfer verfolgte Hoeneß gespannt, an den entscheidenden Moment erinnert sich der Coach ganz genau. "Wir sind aus Köln zurückgeflogen, haben 2:1 gewonnen, die Stimmung war schon sehr gut", sagte Hoeneß.

Er sei dann "nachts um halb zwei auf der Autobahn rechts ran gefahren", um den finalen Put des Iren Shane Lowry zu sehen: "Der ging rein, damit war der Sieg klar." Team Europa setzte sich auch dank des starken Lowry mit 15:13 durch.

Ein Jahresfazit seiner Mannschaft schob Hoeneß trotz DFB-Pokalsieg und guter Europa-League-Auftritte vor dem Duell der Tabellennachbarn noch auf. "Das würde bedeuten, dass ich schon an irgendetwas denke, das nach dem Spiel ist", sagte Hoeneß: "Das gibt es nicht. Danach wird die Frage wahrscheinlich nochmal kommen, dann können wir darüber sprechen."