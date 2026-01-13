Fußball
Guirassy gegen Werder zunächst auf der Bank
Trainer Niko Kovac verzichtet im Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) zunächst auf Stürmer Serhou Guirassy. Der formschwache Torjäger sitzt auf der Bank, an seiner Stelle beginnt Fábio Silva. Ein entsprechender Wechsel auf der Position des Stürmers hatte sich bereits angedeutet, wenngleich Kovac Guirassy erst am Montag als "besten Angreifer" des BVB bezeichnet hatte.
Guirassy hat in der Fußball-Bundesliga seit Ende Oktober nicht mehr getroffen. "Er gibt immer Gas, versucht immer das Beste", hatte Kovac gesagt: "Aber es gibt solche Talfahrten. Das werden wir aber schaffen, gemeinsam. Es gilt immer wieder, den Jungen aufzubauen. Er wird noch sehr wichtig sein."
Jobe Bellingham sitzt nach verbüßter Rotsperre auf der Bank. Der Algerier Ramy Bensebaini hat es nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup in Marokko nicht in den Kader geschafft.