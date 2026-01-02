Heidenheim leiht Behrens aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt verstärkt. Der Tabellen-17. leiht Linksverteidiger Hennes Behrens vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim bis zum Saisonende aus. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Durch die schwere Verletzung von Leart Pacarada am 3. Spieltag waren wir auf der Suche nach zusätzlicher Qualität auf der linken Seite. Mit der Leihe von Hennes Behrens ist es uns gelungen, diese Lücke zu schließen", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald und fügte an: "Hennes bringt eine sehr gute Ausbildung und noch großes Entwicklungspotenzial als junger Spieler mit."

Der 20-jährige Behrens laboriert aber noch unter den Folgen einer Muskelsehnenverletzung. Er wird voraussichtlich erst in zwei bis drei Wochen komplett ins Mannschaftstraining einsteigen.