Henrichs nach 392 Tagen zurück: "Will einfach nur zocken"

Die Leidenszeit ist zu Ende: Benjamin Henrichs steht am Samstag nach mehr als einem Jahr wieder im Kader des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Seit der Verletzung sind 392 Tage vergangen. Jetzt ist die Zeit, dieses Kapitel abzuschließen und voll fokussiert wieder zu starten", schrieb der 18-malige Fußball-Nationalspieler vor dem Heimspiel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky).

Henrichs hatte sich im Dezember 2024 beim 1:5 gegen die Bayern einen Achillessehnenriss zugezogen, seither arbeitete der Rechtsverteidiger an seinem Comeback. "Das Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, ist einfach überragend. Ich bin so dankbar und will einfach nur noch zocken", schrieb er weiter.

Leipzigs Trainer Ole Werner hatte zuletzt eine Rückkehr "Stück für Stück" angekündigt. "Es wird sicher nach der Zeit, die er gefehlt hat, auch noch einen guten Aufbauprozess mit der Mannschaft brauchen", sagte Werner im Dezember.

Henrichs hatte noch 2024 bei der EM für Deutschland gespielt. Sein bislang letztes Länderspiel machte er am 19. November 2024 beim 1:1 in Ungarn.