Henrichs: "Champions League muss unser Anspruch sein"

Eine erneute Saison ohne internationales Geschäft würde den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hart treffen. "Noch ein Jahr ohne Champions League würde dem Verein, uns Spielern und auch den Fans nicht guttun – das wollen wir alle nicht. Die Champions League muss unser Anspruch sein", sagte Nationalspieler Benjamin Henrichs im Sky-Interview.

Die Sachsen haben in der vergangenen Saison die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst. Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) liegt RB auf Platz fünf. "Uns hat in den vergangenen Wochen eine gewisse Reife gefehlt. In diesem Bereich haben wir aber bereits Schritte nach vorne gemacht. Trotzdem müssen wir insgesamt noch reifer werden", sagte Henrichs.

Der Außenverteidiger träumt trotz seiner langen Verletzungspause noch von der WM in den USA, Mexiko und Kanada. "Ich halte das für realistisch und gehe selbstbewusst damit um. Ich weiß, dass ich weiter hart arbeiten muss. Am Ende des Tages möchte ich sagen können, dass ich alles dafür gegeben habe", sagte Henrichs.