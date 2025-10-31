Hjulmand: Lücke zu Bayern größer – aber kein Team "unschlagbar"

Trainer Kasper Hjulmand sieht zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München eine größere Lücke als in der Vorsaison. "Vielleicht ist der Unterschied zu Bayern jetzt etwas größer als vergangene Saison, aber wir arbeiten hart, die Lücke zu schließen", sagte der Leverkusener Coach am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim Rekordmeister.

Auch wenn der FC Bayern bislang eine makellose Saison spielt, ist nach Hjulmands Überzeugung "eine Mannschaft nie unschlagbar. So gehe ich nie in ein Spiel. Es ist immer möglich, ein Spiel zu gewinnen. Ich habe einen Glauben, dass es möglich ist", bekräftigte der Däne vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Nach der Extraschicht in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SC Paderborn (4:2 n.V.) kann der Coach bei der "besten Mannschaft Deutschlands" weiterhin nicht auf Lucas Vázquez (muskuläre Probleme) zurückgreifen. Der zuletzt angeschlagene Malik Tillman steigt nach seiner Oberschenkelverletzung wieder ins Training ein und könnte in den Kader zurückkehren. Zauberfuß Alejandro Grimaldo habe den Pokal-Auftritt in Ostwestfalen gut überstanden, er sei nach dem Spiel "nur kaputt" gewesen, sagte Hjulmand.