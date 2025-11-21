Hjulmand vor Wiedersehen: Eriksen-Drama hat "Leben verändert"

Vor dem Wiedersehen mit Christian Eriksen hat Kasper Hjulmand mit emotionalen Worten auf das Drama um seinen Ex-Spieler bei der EM 2021 zurückgeblickt. "Es hat unser Leben ein bisschen verändert", sagte der frühere dänische Nationaltrainer am Freitag. Wenn er im stressigen Alltag "Ruhe" habe, denke er manchmal an den 12. Juni 2021 zurück, als Eriksen im ersten EM-Spiel einen Herzstillstand erlitten hatte.

"Nicht nur dieser Tag, auch die Monate danach - das ist sehr, sehr besonders", sagte der heutige Trainer von Bayer Leverkusen, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Eriksen (33) und den VfL Wolfsburg trifft. Es sei "schön, Christian wieder zu sehen. Es ist schön, ihn wieder auf dem Platz zu sehen".

Eriksen, mit 147 Länderspielen (46 Tore) Rekordnationalspieler seines Landes, sei ein "super Spieler, ein top Mensch", ergänzte Hjulmand. Dennoch sei er "fokussiert" auf die Partie in Wolfsburg: "Wenn das Spiel läuft, dann ist das überhaupt kein Thema für mich."

Eriksen spielt seit September für den VfL, in sieben Ligaspielen kommt er bislang auf eine Torbeteiligung. Hjulmand war vor vier Jahren bei Eriksens Zusammenbruch als Coach dabei, er sammelte mit seiner empathischen Art damals viele Sympathien.