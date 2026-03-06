Hjulmand warnt: Keine Gedanken an Arsenal und Bayern

Im Kampf um die Königsklasse duldet Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand keine Ablenkung durch die anstehenden Highlightspiele. "Das Wichtigste" sei die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg, "wir sehen die Bundesliga als das Wichtigste jetzt", sagte der Däne.

Nach der Partie im Breisgau trifft Leverkusen im Achtelfinale der Champions League auf den FC Arsenal (11. und 17. März), zwischen den Spielen gegen die Londoner geht es in der Liga gegen Bayern München (14. März). Durch den Sieg im Nachholspiel beim Hamburger SV (1:0) unter der Woche ist Bayer wieder in Reichweite zu den Königsklassen-Rängen.

"Natürlich ist es schön, auch in der Champions League zu spielen. Es sind zwei große Spiele, aber unser Fokus liegt zu 100 Prozent auf Freiburg und der Bundesliga", sagte Hjulmand am Freitag. Ob die Rheinländer dabei wieder auf den zuletzt angeschlagenen Torjäger Patrik Schick setzen können, entscheidet sich laut Hjulmand nach dem Abschlusstraining.

Der Bayer-Coach ließ derweil offen, ob Stammtorhüter Mark Flekken (Knieverletzung) nach einer vollständigen Genesung wieder für Janis Blaswich zwischen die Pfosten rückt. Es sei "sehr, sehr gut für das Team, dass es kompliziert und schwierig wird für mich", sagte Hjulmand. Blaswich, der im Sommer als Nummer zwei gekommen war, habe seinen Job in Abwesenheit des seit Januar verletzten Flekken "sehr, sehr gut" erledigt.