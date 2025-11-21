Hoeneß stellt Kane (fast) auf eine Stufe mit Müller

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß stellt Torjäger Harry Kane inzwischen sogar (fast) auf eine Stufe mit Legende Gerd Müller. "Wir hatten natürlich ganz große Stürmer mit Gerd Müller und mit Giovane Elber und dann natürlich auch mit Robert Lewandowski, aber Harry Kane ist absolut ebenbürtig. Ich würde da jetzt keine großen Unterschiede machen", sagte Hoeneß am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung des Klubs zum Thema Demenz

Eine kleine Einschränkung nahm Hoeneß dann aber doch vor. Der "Bomber der Nation" Müller würde "vielleicht noch ein bisschen mehr" herausstechen, "weil er ja auch Weltmeister wurde und unglaublich viele Titel gewonnen hat".

Kane hat mit den Bayern bisher die deutsche Meisterschaft und den Supercup gewonnen. In bislang 113 Pflichtspielen erzielte der 32 Jahre alte Engländer aber schon sagenhafte 108 Tore, in dieser Saison sind es bereits 23 in nur 17 Spielen.

Hoeneß ist deshalb voll des Lobes über den Torjäger. "Was Harry Kane seit Monaten oder fast ein, zwei Jahren jetzt hier produziert, das ist allererste Sahne. Und was mir bei ihm am besten gefällt: Am Anfang war er ein Torjäger, der in seiner Box gespielt hat, der gewartet hat, bis die Bälle gekommen sind. Aber er ist heute längst ein Spielmacher, er ist ein Vollstrecker und vor allen Dingen ist er eine Spielerpersönlichkeit, die auf dem Platz die anderen mitreißt, die die Richtung vorgibt. Und das ist ja genau das, was wir gesucht haben", sagte Hoeneß.