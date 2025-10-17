Hoffenheim: Kabak nach 16 Monaten wieder "bereit" für den Kader

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim kann nach 16-monatiger Verletzungspause wieder auf Innenverteidiger Ozan Kabak bauen. Der Türke sei "absolut bereit, wieder im Kader zu stehen", sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Kabak könne nun schon länger "das volle Training" mitmachen und habe während der Länderspielpause im Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Halbzeit lang Spielpraxis gesammelt.

In Topform sei der 25-Jährige "ein Qualitätsspieler, eine Aufwertung für die Auswahl, die wir haben", führte Ilzer aus: "Der Konkurrenzkampf bekommt mit Ozan Kabak eine weitere gute Option dazu." Der Abwehrspieler hatte sich im Juni 2024 bei einem Länderspiel mit der Türkei einen Kreuzbandriss zugezogen und infolgedessen die komplette Saison 2024/25 verpasst.