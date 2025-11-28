Hoffenheim: Rekord-Spieler Hlozek vor Kader-Rückkehr

Adam Hlozek, Rekordtransfer der TSG Hoffenheim, steht nach einer dreieinhalb monatigen Verletzungspause vor seinem Comeback. Das gab sein Trainer Christian Ilzer vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekannt.

"Adam war die ganze Woche im Training. Ab sofort ist er kaderbereit", sagte der 48 Jahre alte Trainer am Freitag über den wiedergenesenen tschechischen Stürmer. Der 23-Jährige hatte sich im Training im August einen Kahnbeinbruch im rechten Fuß zugezogen. Nach einer Operation war die Ausfalldauer zunächst unbekannt.

Nach etwas mehr als drei Monaten meldete sich der Nationalspieler Tschechiens nun offenbar wieder einsatzbereit, nachdem der ehemalige Spieler von Bayer 04 Leverkusen bereits Anfang November ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

"Mir fehlen die Fans, mir fehlt es, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben", hatte der Tscheche bereits zu seinem Comeback ins TSG-Training gesagt. Rund drei Wochen später kann der österreichische Trainer nun auf den Offensivspieler in der Liga zurückgreifen.

Schon im Frühjahr verpasste Hlozek sechs Partien wegen einer Operation am Knöchel. Mit acht Toren war er in der vergangenen Saison der treffsicherste Hoffenheimer nach Andrej Kramaric, der elfmal erfolgreich war.

Hlozek war im Sommer 2024 für 18 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet worden und stellte damit einen Vereinsrekord in Sinsheim auf.