Hoffenheim womöglich ohne "kränklichen" Cheftrainer Ilzer

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim womöglich ohne Cheftrainer Christian Ilzer auskommen. "Chris ist kränklich, hat einen kleinen Infekt", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der in Vertretung die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz am Freitag abhielt: "Ob Chris dabei sein kann, ist noch offen. Das wird im Laufe des Tages oder am Samstagmorgen entschieden."

Selbst bei einem Ausfall des Trainers am Samstag (15.30 Uhr/Sky) habe er für das Duell mit dem Tabellenletzten "großes Vertrauen", betonte Schicker: "Wir haben ein gutes, großes Trainerteam. Würden im Fall der Fälle die Aufgaben noch verteilen. Wir haben mit Chris diesbezüglich ein paar Vorgespräche geführt. Aber um das final festzulegen, warten wir erstmal ab. Es besteht absolut die Chance, dass der Chris am Samstag dabei ist."

Er würde die Spielzeit insgesamt bislang mit einer "Eins minus bis Zwei plus bewerten", betonte Schicker. Auch wenn es zuletzt nur einen Punkt aus zwei Spielen gegeben hatte, sei es "eine großartige Saison. Dass es auch Phasen gibt, in denen es nicht ganz so einfach ist, war uns bewusst. Die Leistungen waren trotzdem in Ordnung". Man sei in der Spitzengruppe als Dritter weiter das "Überraschungsteam".

In die Planungen für die kommende Spielzeit gab der Sport-Geschäftsführer derweil noch keine Einblicke. Bezüglich des medial kolportierten Abgangs von Grischa Prömel zum VfB Stuttgart gebe es ebenso "nichts final zu vermelden" wie zu einer möglichen Verpflichtung von Angreifer Alessandro Vogt vom FC St. Gallen, so Schicker.