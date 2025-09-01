HSV holt Lokonga und Vieira - Stange nach Elversberg

Der Hamburger SV hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Albert Sambi Lokonga und Fabio Vieira verstärkt. Die Mittelfeldspieler kommen vom Premier-League-Spitzenklub FC Arsenal zum Fußball-Bundesligisten. Den Belgier Lokongo verpflichtete der HSV fest, zur Vertragsdauer machten die Hanseaten keine Angaben. Spielmacher Vieira schließt sich leihweise dem Aufsteiger an.

Lokonga (25) spielte in der vergangenen Saison als Leihspieler in Spanien für den FC Sevilla, Vieira für den FC Porto. Stürmer Otto Stange (18) gaben die Hamburger derweil für ein Jahr an Zweitligist SV Elversberg ab. Dennis Hadzikadunic verlässt die Hanseaten gen Italien zu Sampdoria Genua aus der Serie B.

"Mit der Verpflichtung von Sambi gewinnen wir einen spielstarken und zugleich erfahrenen Mittelfeldspieler. Er hat in den vergangenen Jahren auf höchstem Spielniveau in der Premier League und der La Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt und soll unserer Mannschaft im Spielaufbau sowie im Übergangsspiel helfen", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz zur Verpflichtung des zweimaligen belgischen Nationalspielers.

Vieira beschreibt Kuntz als "klassischen Spielmacher, der viel Kreativität mitbringt". Mit der Verpflichtung habe der HSV "nun auch die letzte offene Planstelle qualitativ hochwertig besetzt", sagte Kuntz.