HSV macht zum vierten Mal in Serie einen Gewinn

Für den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV war das abgelaufene Geschäftsjahr nicht nur sportlich ein Erfolg. Mit einem wirtschaftlichen Plus von 4,4 Millionen Euro hat der Traditionsklub zum vierten Mal in Serie einen Gewinn erzielt, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz stieg von 123 Millionen Euro auf 126,5 Millionen Euro und war damit der höchste in den sieben Jahren in der 2. Liga. Der HSV weist mittlerweile "ein Netto-Finanzvermögen von 14 Millionen Euro aus", wie es weiter hieß.

"Dies ist ein Meilenstein in der finanziellen Konsolidierung. Diese Entwicklung spiegelt die wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit unseres Klubs wider", sagte der für die Finanzen zuständige Klub-Vorstand Eric Huwer: "Es geht uns gut, aber wir sind nicht reich. Für uns heißt es: Maß halten, vernünftig bleiben, weiterarbeiten."