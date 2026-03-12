HSV-Pechvogel Poulsen fällt schon wieder aus

Pechvogel Yussuf Poulsen (31) vom Hamburger SV hat sich erneut verletzt und "wird auf jeden Fall ein paar Wochen ausfallen". Laut Trainer Merlin Polzin erlitt der Däne die neue Blessur am Mittwoch vor dem Spiel gegen den Mitaufsteiger 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) im Training, dabei sei "am rechten hinteren Oberschenkel ein bisschen was kaputt gegangen". Die genaue Ausfalldauer sei noch unklar, aber "es wird sich definitiv um ein paar Wochen handeln".

Seit seinem Wechsel im Sommer von RB Leipzig nach Hamburg wird Poulsen immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, er kommt bisher nur auf 292 Einsatzminuten in Pflichtspielen in dieser Saison. "Es ist völlig klar, dass nicht nur er sehr bescheiden drauf ist", sagte Polzin: "Sondern auch alle, die es mit uns halten, beziehungsweise auch aus unserem Staff sind."

Mit einem Sieg zu Hause gegen Köln könnte der HSV im Kampf um den Klassenerhalt wohl schon alles klar machen im Kampf gegen den Abstieg. Nach dann 26 Spieltagen hätten die Hamburger dann mehr Zähler auf dem Konto (32) als in der kompletten Abstiegssaison 2017/18 – und auch acht Punkte mehr als der FC.

"Am Samstag gibt es drei Punkte. Da musst du abliefern, da musst du da sein", sagte Polzin: "Und ich weiß, dass meine Mannschaft da sein wird."