HSV: Poulsen mit "leichter Zerrung"

Kapitän Yussuf Poulsen vom Hamburger SV hat keine schwerere Verletzung erlitten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, haben die Untersuchungen des 31-Jährigen eine "leichte Zerrung" ergeben. Die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg verpasst Poulsen aber.

"Es ist schon extrem nervig, dass es wieder passiert ist", sagte HSV-Trainer Merlin Polzin: "Wir haben lange dafür gearbeitet, ihn wieder fit zu bekommen, und haben es geschafft, dass er zuletzt sogar Startelf spielen konnte, da ist eine erneute Verletzung natürlich sehr ärgerlich." Nach dem Augsburg-Spiel soll Poulsen wieder herangeführt werden.

Der Angreifer war vergangene Woche von der dänischen Nationalmannschaft abgereist, er verpasste die Länderspiele in der WM-Qualifikation gegen Belarus am Samstag (2:2) und am Dienstag in Schottland.