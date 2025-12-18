HSV: Poulsen verletzt - auch Dompé verpasst Frankfurt-Spiel

Der Hamburger SV muss bis auf Weiteres auf seinen Kapitän Yussuf Poulsen verzichten. Wie Trainer Merlin Polzin am Donnerstag mitteilte, zog sich der Däne im Training eine Verletzung zu. Für Poulsen ist es in einer schwierigen Hinrunde der nächste Rückschlag.

"Er wird nicht für das Wochenende zur Verfügung stehen und auch die ein oder andere Woche im Januar ausfallen. Er ist umgeknickt, nichts Muskuläres. Wir warten noch die genauen Untersuchungen ab, aber kein schöner Moment für ihn und für uns", sagte Polzin im Vorfeld der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Zudem muss der Trainer neben einigen Langzeitverletzten gegen die Hessen auch auf Flügelstürmer Jean-Luc Dompé (Achillessehnenprobleme) verzichten. Der Franzose war bereits bei der 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ausgefallen. Auch die erkrankten Fábio Vieira und Guilherme Ramos drohen auszufallen, berichtete Polzin.

Trotzdem hofft der Coach auf einen Überraschungscoup im Abstiegskampf. "Wir wissen, dass eine Champions-League-Mannschaft auf uns zukommt, aber wir wissen auch, was für Momente der Volkspark schon in dieser Saison gezeigt hat. Mit diesem Gefühl ins Spiel zu gehen, erfüllt mich mit sehr viel Freude", sagte Polzin, der vor dem abschließenden Spiel vor Weihnachten auch ein positives vorzeitiges Jahres-Fazit zog.