HSV "wenige Wochen" ohne Capaldo

Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf Defensivspieler Nicolas Capaldo verzichten. Wie die Norddeutschen am Montag mitteilten, werde der 27-Jährige wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur "wenige Wochen" fehlen. Die Blessur hatte sich der Argentinier am Sonntagabend im Heimspiel gegen RB Leipzig (1:2) zugezogen, bereits nach 20 Minuten wurde er von Warmed Omari ersetzt.

Im Saisonverlauf stand Capaldo bei 19 seiner 20 Bundesliga-Einsätze in der Hamburger Startelf. Das Team von Merlin Polzin trifft am Mittwoch (20.30 Uhr) in einem Nachholspiel auf Bayer Leverkusen, ehe es am Samstag (15.30 Uhr/jeweils Sky) zum VfL Wolfsburg geht.