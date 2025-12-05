Ilzer erwartet "Highlight-Spiel" in Dortmund

Christian Ilzer geht mit der TSG Hoffenheim voller Vorfreude in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. "Dortmund ist immer ein Highlight-Spiel. Jetzt ist es aufgrund der Tabellensituation und der Formkurve ein Topspiel, dass wir uns verdient haben", sagte der Trainer: "Wir haben ein Spitzenteam als Gegner, Dortmund ist in einem Heimspiel eigentlich immer Favorit - außer vielleicht gegen Bayern."

Als Dritter liegt der BVB lediglich zwei Punkte vor den Kraichgauern auf Rang fünf. "Es ist wichtig, dass wir das gut einordnen und einschätzen", so Ilzer: "Pauschal gesagt, macht Erfolg träge - aber nicht bei uns. Das Gefühl habe ich gar nicht." Wenn sein Team am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) "das nötige Invest" auf den Rasen bringe, "können wir ein sehr guter Gegner für Dortmund sein". Die TSG habe "den nötigen Respekt, aber keine Angst".

Adam Hlozek könnte dabei seine Saisonpremiere nach Kahnbeinbruch feiern. "Wir wissen, welche Qualitäten er mitbringt", sagte Ilzer: "Er ist ein Kandidat für den Kader. Er ist auf einem sehr guten Weg."