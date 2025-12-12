Ilzer lobt Jubilar Kramaric: "Vorbild für uns alle"

Andrej Kramaric steht vor dem 300. Spiel seiner Bundesliga-Karriere - schon vor dem Jubiläum gab es für den Offensivspieler der TSG Hoffenheim viel Lob vom Trainer. "Seine Werte sprechen für sich. Er ist ein Top-Profi, der unermüdlich an seinen Fähigkeiten im Detail arbeitet", sagte Christian Ilzer vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV.

Der Kroate, der 129 Bundesliga-Tore und 50 Assists erzielt hat, sei ein "Vorbild für uns alle, fürs gesamte Team", meinte Ilzer weiter und würdigte Kramaric als "extremen Winner-Typ". Auch ohne Stammplatzgarantie in dieser Saison sei der 34-Jährige ein "wichtiger Teil dieser Mannschaft", der "absolut professionell" mit dem Konkurrenzkampf umgehe, obwohl klar sei: "Er wird nie zufrieden sein, auf der Bank zu sitzen."

Den HSV erwartet Ilzer als "unangenehmen Gegner", der nach dem Derbysieg gegen Werder Bremen (3:2) "mit breiter Brust" anreise. "Sie haben mehrere Waffen im Repertoire", warnte der Österreicher, der aufgrund einer Gelbsperre auf Verteidiger Bernardo verzichten muss. Ein paar seiner Spieler seien über die Woche zudem leicht kränklich angeschlagen gewesen.