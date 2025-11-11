Jenz fehlt Wolfsburg "bis auf Weiteres"

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf Verteidiger Moritz Jenz verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 26-Jährige am vergangenen Freitag bei Werder Bremen (1:2) "eine schwerer wiegende muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel" zugezogen. Damit falle Jenz "bis auf Weiteres" aus.

Wolfsburg befindet sich aktuell in einer sportlichen Krise und hat sechs der vergangenen sieben Ligaspiele verloren. Folglich war am Sonntag Trainer Paul Simonis entlassen worden. Für ihn steht U19-Coach Daniel Bauer zunächst interimsweise an der Seitenlinie.