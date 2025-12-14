Kaars zu Vorbereiter Fujita: "Was zu Weihnachten schenken"

Martijn Kaars wusste genau, bei wem er sich zu bedanken hatte. "Ich denke, ich muss ihm auch etwas zu Weihnachten schenken", sagte der Doppelpacker des FC St. Pauli und meinte damit seinen Edel-Vorbereiter Joel Fujita. Beim 2:1 (1:0)-Befreiungsschlag der Kiezkicker gegen den 1. FC Heidenheim setzte der Japaner den Niederländer gleich zweimal in Szene - am Ende war endlich der Negativlauf durchbrochen.

Zehn Ligaspiele hatte St. Pauli nicht gewonnen und stand gegen den direkten Konkurrenten erheblich unter Druck. "Es fühlt sich unglaublich an, weil es ein so wichtiges Spiel war", sagte Kaars: "Wir wussten um die Bedeutung der Partie, und dass wir es dann so als Team und als Einheit gewinnen, ist fantastisch."

Trainer Alexander Blessin verwies auf die "kleinen Schritte", die St. Pauli zuletzt gegangen war, und atmete erleichtert durch. "Der Sieg gibt uns einen Push und ein gutes Gefühl", so Blessin, der vor der Winterpause mit seinem Team noch das nächste Kellerduell beim Schlusslicht Mainz 05 am kommenden Sonntag bestreitet.